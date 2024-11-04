Под колокольный звон прошел общегородской крестный ход в Екатеринбурге

В девять часов утра в Свято-Троицком кафедральном прошла божественная литургия. В завершение состоялся крестный ход с иконой Казанской Пресвятой Богородицы.
Верующие во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением прошли по центральным улицам города. На пути их встречали праздничные колокольные перезвоны.
Завершилось шествие возле Храма-на-Крови, где верующие соединились в единой молитве.
На протяжении часа, что длилось праздничное шествие, его сопровождал колокольный звон передвижной звонницы.
Всего в крестном ходе приняли участие больше трех с половиной тысяч свердловчан.
Как сообщалось ранее, в связи с шествием были перекрыты центральные улицы города.