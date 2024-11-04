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Под колокольный звон прошел общегородской крестный ход в Екатеринбурге

В Екатеринбурге под колокольный звон прошел общегородской крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери.

В девять часов утра в Свято-Троицком кафедральном прошла божественная литургия. В завершение состоялся крестный ход с иконой Казанской Пресвятой Богородицы.

Верующие во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением прошли по центральным улицам города. На пути их встречали праздничные колокольные перезвоны.

Завершилось шествие возле Храма-на-Крови, где верующие соединились в единой молитве.

На протяжении часа, что длилось праздничное шествие, его сопровождал колокольный звон передвижной звонницы.

Всего в крестном ходе приняли участие больше трех с половиной тысяч свердловчан.

Как сообщалось ранее, в связи с шествием были перекрыты центральные улицы города.

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