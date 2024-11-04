В Сарове мегасайенс-установки станут уникальными и самыми мощными в мире

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноября. /ТАСС/. Мегасайенс-установки, которые создаются в Национальном центре физики и математики (НЦФМ) в Сарове, будут мощнейшими в мире, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе просветительского марафона «Знание. Первые» в Нижнем Новгороде.
«То, что есть в Сарове, этим центр не ограничивается, мы создаем такие мегасайенс-установки, они будут по параметрам, по показателям самыми мощными в мире, единственными в мире», — сказал Никитин.
Так, гибридная электронно-фотонная вычислительная система будет способна совершать 10 в 19-й степени операций в секунду, коллайдер нового поколения — ускорительный комплекс с источником гамма-квантов — на один-два порядка выше уровня интенсивности излучения мировых аналогов, а мощность нового уникального источника света в Центре исследований экстремальных световых полей составит 10 в 17-й степени ватт.
Никитин отметил, что НЦФМ будет современным образовательным пространством. «Красивые корпуса, места для проживания, проведения досуга, места для проведения учебы», — добавил губернатор.
В Сарове расположены Национальный центр физики и математики, а также созданный на его базе по поручению президента РФ Владимира Путина филиал и учебный кластер МГУ имени М. В. Ломоносова.
Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» стартовал 4 ноября, в День народного единства. Его площадками, кроме Якутска, станут Архангельск, Москва, Нижний Новгород, Пятигорск, Сочи, Томск и Ханты-Мансийск. ТАСС — информационный партнер марафона.