Моря и реки из нечистот. На Дону стартовал сезон коммунальных аварий

«Меня зовут Миша, мне 9 лет, сестре 5 лет, мы ходим в детские секции в СК “Локомотив”. Там очень холодно. Мой тренер говорит, что злой директор отказывается включать отопление. Наши друзья заболели. Никто не может заставить директора включить тепло, поэтому мы занимаемся в куртках и тёплых штанах. Директор сказал: “Кому не нравится, пусть не ходят”. Помогите нам, пожалуйста, пока мы все не попали в больницу», — с таким письмом ростовский школьник обратился к «дяде мэру».