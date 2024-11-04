Моря и реки из нечистот. На Дону стартовал сезон коммунальных аварий

На карте Ростовской области время от времени появляются новые реки и даже моря. Но жителей они не радуют: ни искупаться, ни напиться. Ведь водоёмы эти — из грязной воды и фекалий.
Очередной осенне-зимний период только стартовал, но уже отметился серьёзными коммунальными бедами. Где-то прорвало трубы, а где-то до сих пор нет отопления. По документам область к зиме готова, а как по факту? Выяснял rostov.aif.ru.
Текло, текло по всей земле.
Недавно серьёзная авария произошла на трубопроводе под Новочеркасском в районе станицы Кривянской. Потоки нечистот лились рекой.
«Кажется, у нас зарождается коммунальное море», — писали местные жители.
Коммунальщики выкачивали воду из 17-километровой магистрали. Без воды остались более 42 тыс. жителей нескольких близлежащих посёлков.
«Из-за аварии на водоводе приостановлена работа котельных, снабжающих теплом абонентов мкр. Соцгород, Молодёжный и частично Хотунок», — сообщил глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко.
С аварией справились. Но кардинально мало что изменилось. Год назад в этом же месте подобная ситуация уже была. Не исключено, что будет снова.
«В каком году был запущен этот водовод? В 1974! Вот вам и ответ», — нашёл корень зла местный житель Алексей Колесников.
Получается, водоводу уже полвека! Это не редкость. Годами от порыва труб страдают и жители г. Шахты.
«Сколько будет течь канализация в г. Шахты? В округе не только жилые дома, но и хлебозавод, садик, магазины. Вонь невыносимая. Почему люди в Шахтах и в посёлке Аюта должны страдать?» — задаётся вопросом шахтинка Юлия Игоревна.
В Ростове 18 октября из-за аварии сразу 59 домов остались без горячей воды. Дыры время от времени латают, но хватает этого ненадолго. В донской столице есть районы, где проблему не решают десятилетиями. «По Амбулаторной уже лет 20 круглосуточно течёт канализация. Прямо в наш Великий Дон. Когда закончится это свинство в Железнодорожном районе?» — этот вопрос ростовчанин Евгений Первушин задаёт почти под каждым постом главы администрации города.
Ответ, похожий на отписку, тоже получает один и тот же. Чиновники считают, что во всём виноваты жители.
«Причина течи на ул. Амбулаторной — многочисленные нарушения граждан правил благоустройства, за что они и привлекаются к административной ответственности», — ответил rostov.aif.ru представитель городской мэрии.
Выходит, река на Амбулаторной продолжит нести свои фекальные воды в Дон и дальше.
«Дело же не только в зловонном запахе. Потоки канализации — это распространение кишечной инфекции, что недопустимо», — считает дончанка Наталья Александрина.
Потребитель, ты не прав!
В городах за водоотведение отвечают водоканалы. В этом году специалисты АО «Ростовводоканал» ликвидировали 10 тыс. закупорок канализации на сетях в Ростове и Батайске. Чаще всего их причина — бытовой и строительный мусор, который, вопреки всем запретам, жители бросают в унитазы. Аварийные бригады извлекают из колодцев одежду, полотенца и даже простыни.
«Крупногабаритный мусор создаёт непроходимые пробки в трубопроводах и выводит из строя дорогостоящее оборудование КНС», — пояснили в пресс-службе организации.
Самый большой урон наносят влажные салфетки. Они не растворяются в воде, не рвутся, но хорошо тянутся.
В лидерах по засорам все новые микрорайоны и ЖК. В том числе — Левенцовка и Красный Аксай. А в мкрн. Вертолётное поле аварийки выезжают почти каждый день.
«Сознательное отношение к канализации — лучшая профилактика закупорок», — напоминают специалисты.
«Помогите, дядя мэр!».
За прошлый год и по март нынешнего на Дону произошло 1367 коммунальных аварий. Больше всего — в Ростове. Причины известны: изношенность коммунальной инфраструктуры и нехватка средств на её своевременную замену или ремонт. Ещё одна — «человейники», массово подключаемые к старым сетям, которые не выдерживают нагрузки. Люди остаются без воды и тепла.
Официально отопительный сезон стартовал почти во всех муниципалитетах области. Но в некоторых домах тепло так и не появилось. Адресов масса.
«Дубовский, 9 В. Третья неделя, как мы без горячей воды и отопления! В квартире сырость и холод, обогреватель не справляется».
«Дом в пер. Забайкальский, 4, без отопления и горячей воды 11-й день. Дети замерзают. Коммунальщики ссылаются на аварию».
«Когда начнут чинить отопление на Халтуринском, 46а? Почему на ВСЕХ горячих линиях не знают, когда дадут тепло?».
Иногда на тепле экономят сами собственники.
«Меня зовут Миша, мне 9 лет, сестре 5 лет, мы ходим в детские секции в СК “Локомотив”. Там очень холодно. Мой тренер говорит, что злой директор отказывается включать отопление. Наши друзья заболели. Никто не может заставить директора включить тепло, поэтому мы занимаемся в куртках и тёплых штанах. Директор сказал: “Кому не нравится, пусть не ходят”. Помогите нам, пожалуйста, пока мы все не попали в больницу», — с таким письмом ростовский школьник обратился к «дяде мэру».
Понудить собственника включить тепло можно, только если нормы его подачи нарушены. Например, через прокуратуру. Но для начала лучше написать коллективную жалобу в дирекцию учреждения.
Зимушка, сжалься!
Власти о ветхих сетях знают и пытаются это исправить. В регионе два последних года ведётся масштабная модернизация 670 км коммунальных сетей в Таганроге, Гуково, Новошахтинске, Шахтах, Белой Калитве, Красном Сулине и Ростове.
Это хорошо, но проблему не решает, ведь в регионе износ теплосетей — 64%, а водоснабжения — 74%. Поэтому предстоящая зима может стать серьёзным испытанием для коммунальной инфраструктуры и для дончан.
«Спасти ситуацию может тёплая зима. Чем холоднее на улице, тем выше температура теплоносителя. Если коммуникации ветхие или к ним подключено больше домов, чем положено, система не выдержит. Как летом, из-за перегрузок, не выдерживала система электроснабжения, — считает инженер службы жилищно-коммунального хозяйства Андрей Жуков. — В декабре зима не может прийти неожиданно, а морозы есть всегда. Если кто-то к этому не готов, виновата точно не природа».
Но есть и хорошая новость. Большинство аварий потребитель может и не заметить — коммунальные службы задействуют резервные схемы снабжения, а ликвидация последствий ЧП занимает несколько часов.