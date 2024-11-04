Кочанова сказала, что поможет удержать молодежь в регионах Беларуси

Глава Совета Республики Наталья Кочанова в эфире телеканала СТВ рассказала, что поможет удержать молодежь в регионах Беларуси.
Она высказала мнение, что больше нужно работать в плане патриотического воспитания молодежи, любви к малой родине, где родился, вырос, где жил, где твои корни. Кочанова подчеркнула, что это очень важно.
Председатель Совета Республики обратила внимание на то, что Беларусь небольшая страна, отметив, что побывать в Минске, Гродно, Бресте можно в течение суток.
— Но все равно, мне кажется, есть то, что тебя привязывает к тому месту, где ты родился и вырос, где прошло твое становление. Надо, конечно, создавать и все для того, чтобы молодые люди могли остаться, — заметила Наталья Кочанова.
Она уточнила, говоря о том, как можно удержать молодежь в регионах, что речь идет про строительство жилья.
— То есть, возможно, строительство арендного жилья. Возможно, больше выделять средств на инфраструктуру и выделять земельные участки для строительства индивидуального жилья.
Кочанова сообщила, что на примере Новополоцка известно, что есть довольно много людей, которые хотели бы построить индивидуальное жилье, дом.
— И тогда, возможно, люди здесь останутся и не будут уезжать, дабы в другом месте реализовать свои возможности, — подчеркнула глава Совета Республики.
Ранее Кочанова высказалась о занятости населения в Беларуси. Также она сказала, что говорит об эффективности руководителя в Беларуси.
Тем временем министр труда и соцзащиты сказала про рост зарплат бюджетников в Беларуси в 2025.
А еще Минтруда сказало, что пенсии белорусов в среднем вырастут на 14% в 2025 году.