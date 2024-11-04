Умер продюсер Куинси Джонс, работавший с Фрэнком Синатрой и Майклом Джексоном

Стало известно о кончине легендарного композитора Куинси Джонса. На протяжении многих лет музыкант работал с огромным количеством артистов, включая Фрэнка Синатру, Рэя Чарльза и Майкла Джексона. Для последнего он спродюсировал культовые альбомы Off The Wall (1979), Thriller (1982) и Bad (1987).
Как сообщил официальный представитель Куинси Джонса, музыкант скончался у себя дома 3 ноября в окружении близких. Ему был 91 год.
«Хотя это невероятная потеря для нашей семьи, мы празднуем великую жизнь, которую он прожил, и знаем, что другого такого, как он, больше никогда не будет», — цитирует заявление семьи продюсера Sky News.
За свою карьеру Куинси Джонс получил 28 «Грэмми». Также он был признан одним из самых влиятельных джазовых музыкантов XX века по версии журнала Time.
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