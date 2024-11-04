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На 3 улицах Самары реконструируют ливневые канализации

Работы пройдут в ближайшие три года.

Источник: РИА "Новости"

На трех крупных улицах Самары намерены привести в порядок ливневую канализацию, соответствующую инвестпрограмму МП «Инженерные системы» утвердили в министерстве энергетики и ЖКХ региона.

В следующем году стартует реконструкция коллектора на проспекте Кирова в районе пересечения с проспектом Карла Маркса.

В 2026 году начнется реконструкция ливневки на улице Ставропольской, на участке между улицами 22 Партсъезда и Средне-Садовой. Завершатся работы в 2027 году.

В 2027—2028 годах работы охватят ливневку по улице Физкультурной, между улицами Средне-Садовой и Ново-Вокзальной.

ЖКХ