Пытался зайти на проходную: в Омске задержали пожилого мужчину с потерей памяти

Накануне сотрудники Росгвардии прибыли на место срабатывания охранной сигнализации объекта энергетики. Оказалось, что через проходную пытался пройти 78-летний мужчина, который не ориентировался в пространстве.
На вопросы силовиков мужчина ответить не смог. Не осознавая где он находится в силу болезни, он попытался зайти на проходную предприятия. Сотрудники Росгвардии связались с родными мужчины и передали его родственникам. Оказалось, что он ушел из дома более 6 часов назад и потерялся. Мужчина не помнил ни имени, ни адреса.
Алексей БУЛАТОВ.
Полицейские обращаются к родным пожилых людей, если вы заметили проявления потери памяти, не оставляйте пожилых родственников без присмотра. Напомним, что в Омске нашли мертвой пожилую пенсионерку из Азово, которая больше 1,5 числилась пропавшей без вести. Женщина также ушла из дома в неизвестном направлении.