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Пытался зайти на проходную: в Омске задержали пожилого мужчину с потерей памяти

В Омске полицейские вернули в семью мужчину, который страдает болезнью Альцгеймера и не ориентируется в пространстве.
Источник: Комсомольская правда

Накануне сотрудники Росгвардии прибыли на место срабатывания охранной сигнализации объекта энергетики. Оказалось, что через проходную пытался пройти 78-летний мужчина, который не ориентировался в пространстве.

На вопросы силовиков мужчина ответить не смог. Не осознавая где он находится в силу болезни, он попытался зайти на проходную предприятия. Сотрудники Росгвардии связались с родными мужчины и передали его родственникам. Оказалось, что он ушел из дома более 6 часов назад и потерялся. Мужчина не помнил ни имени, ни адреса.

Алексей БУЛАТОВ.

Полицейские обращаются к родным пожилых людей, если вы заметили проявления потери памяти, не оставляйте пожилых родственников без присмотра. Напомним, что в Омске нашли мертвой пожилую пенсионерку из Азово, которая больше 1,5 числилась пропавшей без вести. Женщина также ушла из дома в неизвестном направлении.