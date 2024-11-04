Пытался зайти на проходную: в Омске задержали пожилого мужчину с потерей памяти

На вопросы силовиков мужчина ответить не смог. Не осознавая где он находится в силу болезни, он попытался зайти на проходную предприятия. Сотрудники Росгвардии связались с родными мужчины и передали его родственникам. Оказалось, что он ушел из дома более 6 часов назад и потерялся. Мужчина не помнил ни имени, ни адреса.