Почетный знак «Активный гражданин Иркутска» вручили 15 людям

— Замечательно, что горожане, ведущие социально значимую деятельность, получают Почетные знаки в День народного единства. Это люди разных профессий и сфер деятельности, но всех их объединяет одно — стремление изменить жизнь в Иркутске к лучшему, — рассказал Игорь Кобзев.