Почетный знак «Активный гражданин Иркутска» вручили 15 людям

В областном центре прошла церемония награждения Почетным знаком городской Общественной палаты «Активный гражданин Иркутска». Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.
Общественная палата работает с 2008, в ее состав входит 25 человек, которые являются представителями научной общественности, деятели культуры, бизнес-сообщества, патриотических организаций, спортивной и экологической общественности.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил председателю Общественной палаты Иркутска Станиславу Гольдфарбу — писателю, журналисту, доктору исторических наук — Приветственный адрес.
— Замечательно, что горожане, ведущие социально значимую деятельность, получают Почетные знаки в День народного единства. Это люди разных профессий и сфер деятельности, но всех их объединяет одно — стремление изменить жизнь в Иркутске к лучшему, — рассказал Игорь Кобзев.
Церемония награждения состоялась 4 ноября. Пресс-служба правительства Иркутской области.
Почетный знак «Активный гражданин Иркутска» вручают с 2018 года, 4 ноября в драмтеатре его получили 15 человек.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что шествие в память о значимых событиях состоялось в День народного единства в Иркутске.