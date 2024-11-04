Умер продюсер Куинси Джонс

«Мы должны поделиться новостью о кончине нашего отца и брата Куинси Джонса. И хотя это невероятная потеря для нашей семьи, мы должны отмечаем великую жизнь, которую он прожил, и знаем, что такого человека, как он, не будет никогда», — приводит телеканал отрывок из заявления семьи Джонса.