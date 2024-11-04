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Умер продюсер Куинси Джонс

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Американский музыкальный продюсер и композитор Куинси Джонс, работавший с певцами Майклом Джексоном и Фрэнком Синатрой, скончался в возрасте 91 года, сообщает телеканал ABC News.

Источник: AP 2024

«Мы должны поделиться новостью о кончине нашего отца и брата Куинси Джонса. И хотя это невероятная потеря для нашей семьи, мы должны отмечаем великую жизнь, которую он прожил, и знаем, что такого человека, как он, не будет никогда», — приводит телеканал отрывок из заявления семьи Джонса.

По данным ABC News, Джонс скончался в ночь на понедельник в своем доме в Лос-Анджелесе. Как отмечает телеканал, прославленный продюсер работал с сотнями певцов, включая Фрэнка Синатру и Рея Чарльза. Джонс также принимал участие в записи одного из наиболее известных альбомов певца Майкла Джексона «Триллер» (Thriller — англ.).

музыка