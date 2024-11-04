В Омске из-за непогоды на автомобиль упало дерево

Этим летом были зафиксированы по меньшей мере 4 подобных случая. К слову, такие повреждения должна устранять либо Администрация Омска, если автомобиль стоял под деревом, уход за который ложится на власти, либо управляющей компанией. А если дерево стоит на неразграниченной земле, то восстанавливать автомобиль придется за свой счет. А кроме того, если выяснится, что автомобиль стоял на территории газона или участка детской площадке владельцу придется дополнительно заплатить еще и штраф.