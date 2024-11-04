В Башкирии восстановили движение поездов

Отмечается, что на движение пассажирских поездов инцидент не оказал влияния, так как данный участок предназначен исключительно для грузовых перевозок. На время проведения восстановительных работ грузовое движение было временно перенаправлено по главному ходу через Уфу. На данный момент специалисты выясняют причины произошедшего.