В Башкирии восстановили движение поездов

Сегодня, 4 ноября, было полностью восстановлено движение на перегоне Пост 28 км — Пост 21 км участка Иглино — Дема Куйбышевской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Башкирии.
Причиной временной остановки движения стали проблемы с грузовым поездом, который сошел с рельсов. Специалисты убрали сошедшие вагоны, а также восстановили более 150 метров пути и контактную сеть. Были задействованы три восстановительных поезда и специальная техника.
Отмечается, что на движение пассажирских поездов инцидент не оказал влияния, так как данный участок предназначен исключительно для грузовых перевозок. На время проведения восстановительных работ грузовое движение было временно перенаправлено по главному ходу через Уфу. На данный момент специалисты выясняют причины произошедшего.
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