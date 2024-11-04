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Лукашенко предупредил о кадровых перестановках в МИД Беларуси

Лукашенко поднял вопрос кадрового обеспечения в МИД.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил вопросы кадрового обеспечения системы Министерства иностранных дел, пишет БелТА.

Так, 4 ноября на совещании при участии премьер-министра Романа Головченко, главы Администрации президента Дмитрия Крутого, главы КГБ Ивана Тертеля и министра иностранных дел Максима Рыженкова Александр Лукашенко поднял тему кадров в МИД.

Белорусский президент заметил, что необходимы обсуждение вопросов кадрового обеспечения системы МИД и координация в целом работы ведомства с приходом нового министра. При этом Лукашенко предупредил о перестановках в министерстве.

— Я уверен, что будут определенные корректировки, перестановки в самом министерстве. Поэтому очень важно нам в этом плане определиться, — прокомментировал он.

Еще Лукашенко отметил, что в МИД, как ни в каком другом министерстве, следует бережно относиться к кадрам.

— Вообще в стране так должно быть. Но министерство — это особый орган. И бережность — вопрос номер один по отношению к кадрам, — подчеркнул он.

А главе МИД Рыженкову и премьер-министру Головченко еще Лукашенко сказал, чтобы при назначении людей они не исходили из позиции «от себя».

— Вот под себя назначить… Вы знаете, что я часто избегаю такого термина, как «команда», — заметил президент.

Кроме того, Лукашенко сменил глав промышленных гигантов «Белнефтехима» и «Беларуськалия».

Мы писали, что Лукашенко может принять громкие кадровые решения 4 ноября.