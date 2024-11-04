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В Молдове стартовала регистрация на получение компенсации зимой

Жители Молдовы начали регистрироваться на правительственном портале для получения компенсаций в холодный период года.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Правительство Молдовы объявило о начале приема заявок от населения на получение компенсации за потребленные зимой энергоносители.

Регистрация осуществляется через правительственную платформу compensatii.gov.md. Как отметили в Министерстве труда и соцзащиты, компенсационная программа построена таким образом, чтобы распределять поддержку в зависимости от уровня дохода и состава каждой семьи.

В ведомстве также уточнили, что «все компенсации выплачиваются из Фонда снижения энергетической уязвимости, финансируемого из государственного бюджета при поддержке Европейского Союза и других партнеров по развитию».

Чтобы получить компенсацию на энергию, потребители должны подать заявку онлайн или у социального ассистента до 28 ноября 2024 года, независимо от того, регистрировались ли они в системе в прошлом году или нет.

В Минтруда и соцзащиты также заявили, что социальные работники окажут поддержку в процессе регистрации тем, у кого нет возможности воспользоваться устройством, подключенным к интернету, тем самым обеспечив доступ к программе для всех граждан.

В Бельцах у единого окна местной мэрии очередь из желающих зарегистрироваться для получения компенсаций стала формироваться уже с раннего утра понедельника.

Подробности о размере компенсации министр труда и социальной защиты Алексей Бузу обещал представить на этой неделе. Ранее министр уточнил, что в этом году власти усилят проверки возможных получателей компенсаций.

Так, более строго будет учитываться факт проживания получателя компенсаций на территории Молдовы.

Еще одно отличие состоит в том, что в этом году компенсации будут предоставляться в денежной форме, а не как перерасчет в счете за услугу.

В прошлом отопительном сезоне на платформе compensatii.gov.md зарегистрировались более 792 тысяч домохозяйств. Всего на компенсации за энергоносители было выделено более 2,5 миллиарда леев.