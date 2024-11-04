В Молдове стартовала регистрация на получение компенсации зимой

Регистрация осуществляется через правительственную платформу compensatii.gov.md. Как отметили в Министерстве труда и соцзащиты, компенсационная программа построена таким образом, чтобы распределять поддержку в зависимости от уровня дохода и состава каждой семьи.

В ведомстве также уточнили, что «все компенсации выплачиваются из Фонда снижения энергетической уязвимости, финансируемого из государственного бюджета при поддержке Европейского Союза и других партнеров по развитию».

Чтобы получить компенсацию на энергию, потребители должны подать заявку онлайн или у социального ассистента до 28 ноября 2024 года, независимо от того, регистрировались ли они в системе в прошлом году или нет.