В Молдове стартовала регистрация на получение компенсации зимой

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Правительство Молдовы объявило о начале приема заявок от населения на получение компенсации за потребленные зимой энергоносители.
Регистрация осуществляется через правительственную платформу compensatii.gov.md. Как отметили в Министерстве труда и соцзащиты, компенсационная программа построена таким образом, чтобы распределять поддержку в зависимости от уровня дохода и состава каждой семьи.
В ведомстве также уточнили, что «все компенсации выплачиваются из Фонда снижения энергетической уязвимости, финансируемого из государственного бюджета при поддержке Европейского Союза и других партнеров по развитию».
В Минтруда и соцзащиты также заявили, что социальные работники окажут поддержку в процессе регистрации тем, у кого нет возможности воспользоваться устройством, подключенным к интернету, тем самым обеспечив доступ к программе для всех граждан.
В Бельцах у единого окна местной мэрии очередь из желающих зарегистрироваться для получения компенсаций стала формироваться уже с раннего утра понедельника.
Подробности о размере компенсации министр труда и социальной защиты Алексей Бузу обещал представить на этой неделе. Ранее министр уточнил, что в этом году власти усилят проверки возможных получателей компенсаций.
Так, более строго будет учитываться факт проживания получателя компенсаций на территории Молдовы.
Еще одно отличие состоит в том, что в этом году компенсации будут предоставляться в денежной форме, а не как перерасчет в счете за услугу.
В прошлом отопительном сезоне на платформе compensatii.gov.md зарегистрировались более 792 тысяч домохозяйств. Всего на компенсации за энергоносители было выделено более 2,5 миллиарда леев.