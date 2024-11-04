Волгоградский губернатор в День народного единства поднялся на Мамаев курган

В День народного единства, 4 ноября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил Мамаев курган. Несмотря на сильный снегопад, который обрушился на город-герой, глава региона почтил память защитников Отечества — возложил цветы у главных мемориалов.
«Общая Победа, сплочение в ратном подвиге, а затем и в трудовом объединяло и объединяет страну, делает Россию сильной», — отметили в администрации региона.
Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, также губернатор побывал в храме Всех Святых на главной высоте России.