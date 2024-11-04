Загитова ответила Рудковской на слова о своем ледовом шоу «Хранители времени»

После она добавила, что никто из ее команды по созданию шоу тоже никогда не был на представлениях продюсера Яны Рудковской. Напомним, представление Загитовой «Хранители времени» было подготовлено в этом году ко Дню Татарстана и было показано в Казани. Шоу рассказывает о прошлом, настоящем и будущем республики. Как потом отметила сама фигуристка, на представлении был поставлен рекорд.