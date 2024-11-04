Загитова ответила Рудковской на слова о своем ледовом шоу «Хранители времени»

В своем телеграм-канале продюсер Яна Рудковская допустила, что режиссер ледового шоу Алины Загитовой «Хранители времени» явно сидела в первом ряду на ее представлении. Это был явный намек на то, что она могла кое-что подсмотреть для своей работы с фигуристкой.
«Я очень люблю Алину Загитову и она об этом знает. Режиссер шоу Алины явно сидел в первом ряду на шоу “Русалочка”. Совет от уже опытного продюсера: обращайтесь только к лучшим и будьте оригинальны», — следует из сообщения Рудковской.
Сама Алина Загитова ответила на это в разговоре с журналисткой Надеждой Стрелец.
«Насчет “Русалочки”. Я ни разу не была на ее шоу. Ни на одном», — сказала олимпийская чемпионка.
После она добавила, что никто из ее команды по созданию шоу тоже никогда не был на представлениях продюсера Яны Рудковской. Напомним, представление Загитовой «Хранители времени» было подготовлено в этом году ко Дню Татарстана и было показано в Казани. Шоу рассказывает о прошлом, настоящем и будущем республики. Как потом отметила сама фигуристка, на представлении был поставлен рекорд.