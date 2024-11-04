Минлесхоз допускает возможность охоты на медведей в Беларуси

С избытком медведей он предложил бороться так: определенное количество отстрелять, особенно проблемных зверей, которые заходят в населенные пункты, на пасеки. При этом Шуневич подчеркнул, что БООР ждет информации от ученых о том, каким должно быть оптимальное число медведей в стране.