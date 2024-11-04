Минлесхоз допускает возможность охоты на медведей в Беларуси

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Белорусские медведи все чаще продвигаются в центральные и южные части страны, сообщил начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез.
Он пояснил, что статистику по численности бурых медведей в Беларуси начали вести на системной основе только два года назад. Однако даже за такое короткое время численность этого краснокнижного хищника заметно выросла.
«Основная часть популяции сосредоточена на севере страны, но активно он уже продвигается в центральные части. Также есть сведения, что этот вид встречается на юге Беларуси», — рассказал Козорез на пресс-конференции в понедельник.
По его словам, министерство лесного хозяйства сегодня ставит вопрос о рациональном использовании этого ресурса.
«Вопрос мы ставим, чтобы этот ресурс, чтобы этот вид можно было использовать (в качестве добываемого вида — Sputnik)», — отметил он.
После чего добавил, что вопрос о вынесении медведя из Красной книги не находится в компетенции Минлесхоза.
В ноябре 2023 года председатель БООР Игорь Шуневич сообщал, что численность бурого медведя в Беларуси растет «галопирующими темпами». По его словам, нужно принимать меры для регулирования численности животного, однако охоту на этот вид открывать не планировалось.
«Численность медведя галопирует у нас в стране. Его уже больше 700 точно, хотя лет двадцать назад было 150», — привел цифры Шуневич.
С избытком медведей он предложил бороться так: определенное количество отстрелять, особенно проблемных зверей, которые заходят в населенные пункты, на пасеки. При этом Шуневич подчеркнул, что БООР ждет информации от ученых о том, каким должно быть оптимальное число медведей в стране.