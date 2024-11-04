Аренду электросамокатов приостановили в Петербурге

Снежный циклон, который кошмарит центральную Россию, на день заглянул и в Северную столицу. В Петербурге за воскресенье, 3 ноября, образовался небольшой снежный покров. А вот День народного единства проходит под солнцем и без осадков. Но на дорогах сохраняется гололедица, поэтому кикшеринги взяли паузу — электросамокаты на улицах города светятся красным огоньком, арендовать их нельзя вот уже второй день.