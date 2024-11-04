Аренду электросамокатов приостановили в Петербурге

Снежный циклон, который кошмарит центральную Россию, на день заглянул и в Северную столицу. В Петербурге за воскресенье, 3 ноября, образовался небольшой снежный покров. А вот День народного единства проходит под солнцем и без осадков. Но на дорогах сохраняется гололедица, поэтому кикшеринги взяли паузу — электросамокаты на улицах города светятся красным огоньком, арендовать их нельзя вот уже второй день.
— В ближайшие дни синоптики обещают потепление, а наши самокаты по-прежнему очень востребованы жителями, поэтому сезон не завершен, — сообщили SPB.KP.RU в пресс-службе Whoosh. — Чаще всего петербуржцы берут самокат, чтобы добраться куда-то по делам. Такая поездка длится не более 10 минут и вполне комфортна даже в прохладную погоду. Но из-за обильных осадков пришлось снизить максимально возможную скорость самокатов до 15 км/ч, а после появления снега и наледи включить режим паузы.
В таком режиме чередования самокаты пробудут на улицах города, предположительно, в течение всего ноября. Кикшеринги будут следить за погодой и оперативно реагировать на ситуацию.
— На неделе по прогнозу ожидается потепление до +6 градусов по Цельсию. Поэтому планируем продолжить работу. Но ориентируемся в любом случае на погоду, — прокомментировали свои планы в пресс-службе «Юрент».
И правда, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», к 7 ноября в Северной столице стоит ожидать температуру от +5 до +7 градусов с прояснениями на небе. Мокрый снег постепенно сойдет на нет.