«Я влюблена в совершенно другого человека!» Уроженка Минска певица Бьянка впервые высказалась о скандальном поцелуе на шоу «Звезды в джунглях»

Певица Бьянка, которая родилась в Минске и именно в столице Беларуси начинала свой творческий путь, впервые высказалась о скандале с любовным многоугольником.
Артистка похудела на 40 кило. Фото: личная страница Бьянки в соцсети.
Певица Бьянка, которая давно и прочно занимает место королевы русского R"n"B, стала участницей популярного телешоу канала ТНТ «Звезды в джунглях». Певица, похудевшая больше чем на 40 кило, пребывает в шикарной спортивной форме и превосходном настроении. По правилам звездные участники проекта выживают в самых настоящих джунглях, соревнуются и выполняют разные каверзные и не всегда приятные задания, участвуя в конкурсах.
Сама атмосфера джунглей, судя по всему, будоражит кровь, поэтому между участниками начали складываться симпатии. Сначала Валерия Чекалин — известная блогерша Лерчек, которая недавно развелась с мужем — была замечена целующейся с другим участником, рэпером Natan. Все бы ничего, вот только парень женат… Натану Мирову (так зовут Natan по паспорту) пришлось публично извиняться перед своей женой, при этом Лерчек заявила, что с нее — никакого спроса быть может, мол, она вовсе и не догадывалась о женатом статусе молодого человека.
На ТВ-шоу случается немало интриг. Фото: личная страница Бьянки в соцсети.
Казалось бы, на этом можно было бы поставить точку, но тут в дело вмешалась Бьянка. Став полноправной участницей проекта, белоруска также очень быстро проявила интерес к тому же самому Натану, в какой-то момент в Сети появилось небольшое видео, сделанное на проекте. Под покровом ночи, расположившись на уютных лежаках, Бьянка и Натан не скрывали обуявшей их страсти и целовались.
Зрители, поклонники, подписчики, фолловеры — в некотором шоке от увиденного были, кажется, все. Натан произошедшее пока никак не прокомментировал, а вот Бьянка, которая за словом в карман никогда не лазила, взяла и высказалась. Сделала она это на своей странице в соцсети, записав небольшое видео.
«Я получила почему-то после концерта ваши сообщения о том, что я, оказывается, целовалась с каким-то мужчиной на проекте. Господи, да как я могла? Первый поцелуй, да в 39 лет», — с ощутимой иронией сказала певица.
Артистка не скрывает, что ее неожиданно охватили романтические чувства. Фото: личная страница Бьянки в соцсети.
Был ли поцелуй с Натаном только поцелуем или же между молодыми людьми что-то большее — это Бьянка, судя по всему, решила оставить за кадром.
«Друзья, так бывает, что на секундочку тебе что-то кажется, а потом уже вообще не кажется», — добавила она некоторой ясности, намекнув на случайность вспыхнувших и, кажется, быстро погасших симпатий.
Чтобы окончательно развеять все возможные мифы-легенды и потушить чуть было не разгоревшийся скандал, Бьянка в конце видео и вовсе огорошила неожиданным (но приятным для ее поклонников) признанием: девушка констатировала, что она — в отношениях.
Своего настоящего избранника певица не афиширует. Фото: личная страница Бьянки в соцсети.
«Я влюблена в совершенно другого человека, который никогда в жизни не придет ни на один проект вообще в этой жизни. Надеюсь, понятно изъяснилась. Хотела сказать, что, конечно, не могу без него жить! Но сорян, это не так», — весьма эмоционально завершила Бьянка.
Артистку нередко видят с коллегами по цеху. Фото: личная страница Бьянки в соцсети.
Число фолловеров белоруски только в одной из соцсетей приближается к отметке в два (!) миллиона. Подписчики активно обсуждают все произошедшее, рассуждая о том, что стремительные страсти могут, нередко, охватить кого угодно, ну, а Бьянка, которая была замужем один раз (всего пару месяцев в 2018 году, избранник — гитарист Роман Безруков) и давно разведена имеет все шансы в скором времени вновь пойти под венец.
Ранее мы писали о том, что стилист «Модного приговора» белорус Евгений Жук рассказал о ситуации после развода с женой (тут про это в деталях).