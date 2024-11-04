«Я влюблена в совершенно другого человека!» Уроженка Минска певица Бьянка впервые высказалась о скандальном поцелуе на шоу «Звезды в джунглях»

Сама атмосфера джунглей, судя по всему, будоражит кровь, поэтому между участниками начали складываться симпатии. Сначала Валерия Чекалин — известная блогерша Лерчек, которая недавно развелась с мужем — была замечена целующейся с другим участником, рэпером Natan. Все бы ничего, вот только парень женат… Натану Мирову (так зовут Natan по паспорту) пришлось публично извиняться перед своей женой, при этом Лерчек заявила, что с нее — никакого спроса быть может, мол, она вовсе и не догадывалась о женатом статусе молодого человека.