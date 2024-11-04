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Айрин из Red Velvet выпустит дебютный сольный EP 26 ноября

Лейбл SM Entertainment анонсировал выход дебютного сольного мини-альбома Айрин, лидера южнокорейского герлз-бэнда Red Velvet. EP, получивший название Like A Flower, должен увидеть свет 26 ноября.

Источник: Звук

Лейбл SM Entertainment анонсировал выход дебютного сольного мини-альбома Айрин, лидера южнокорейского герлз-бэнда Red Velvet. EP, получивший название Like A Flower, должен увидеть свет 26 ноября.

Пластинка будет состоять из восьми треков. Агентство певицы описало ее как поп-альбом, «исследующий разные жанры», пишет NME.

Айрин станет четвертой участницей Red Velvet, дебютировавшей сольно. Первой выпустила свой мини-альбом Like Water (2021) Вэнди. За ней следом начала сольную карьеру Джой с релизом Hello (2021). В 2022 также увидел свет первый EP Сыльги 28 reasons.

Ранее Red Velvet представили седьмой мини-альбом Cosmic, приуроченный к десятой годовщине дебюта группы.