Айрин из Red Velvet выпустит дебютный сольный EP 26 ноября

Айрин станет четвертой участницей Red Velvet, дебютировавшей сольно. Первой выпустила свой мини-альбом Like Water (2021) Вэнди. За ней следом начала сольную карьеру Джой с релизом Hello (2021). В 2022 также увидел свет первый EP Сыльги 28 reasons.