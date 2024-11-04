Самарцев предупредили об опасной молочке из Тульской области

— Юридический адрес компании: Московская область, г. о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, ком. 13. А производственный адрес: Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Ким, д. 2а. Но наши коллеги из Тульской области установили, что по этому адресу ООО «Молпром» нет, — следует из информации на сайте самарского Роспотребнадзора. — Таким образом, производство молочной продукции осуществляется в неизвестных условиях и неустановленном месте.