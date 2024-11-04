В День народного единства губернатор посетил выставку трофейной техники

«День народного единства — великий праздник нашей страны, который всегда подчеркивает единение всех народов России, всех наших жителей. В этот день мы вспоминаем нашу великую историю. Наша страна не раз проходила серьезные испытания, но мы знаем, что всегда были сильны нашим единством, нашими традициями, верой в семью. Всегда были сильны нашими устоями. Мы каждый день делаем все для того, чтобы наши герои знали, что дома их ждут с Победой, что их семьи находятся под заботой каждого из нас».