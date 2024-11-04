Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Вместе с главой российского государства в возложении цветов приняли участие главы традиционных конфессий, а также представители общественных, ветеранских и молодежных организаций.
Подойдя к памятнику, где уже собрались участники церемонии, российский лидер тепло поприветствовал каждого из представителей религиозных конфессий. Под звуки военного оркестра почетный караул возложил к подножию монумента гирлянду цветов, обвитую лентой в цветах российского триколора. Путин, по традиции, возложил к памятнику большой букет алых роз. За ним последовала молодежь с букетами красных гвоздик, общественники и религиозные деятели.
После церемонии возложения президент пообщался с молодыми волонтерами и общественниками, собравшимися у памятника Минину и Пожарскому. Они рассказали Путину о своих организациях и о той работе, в которую вовлечены.
Ожидается, что российский лидер также посетит выставку-форум «Православная Русь» в Манеже.
Праздник учрежден в память о том, как в ноябре 1612 года войска народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.
Путин в своих выступлениях называл тот период судьбоносным для страны. Он обращал внимание, что в начале XVII века Россия «стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира». Однако, добавлял президент, народ России не допустил этого и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, «отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей, восстановил сильную власть, положил конец междоусобным склокам, взял на себя ответственность за спасение страны и открыл дорогу для возрождения и укрепления России».
Памятник Минину и Пожарскому был установлен на Красной площади около 200 лет назад. Это первый скульптурный монумент Москвы — прежде в честь важных исторических событий устанавливали триумфальные арки, часовни и храмы. Памятник создавался на народные пожертвования, и работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года.
Участники церемонии
Среди участников церемонии представители религиозных организаций: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, XXIV Пандито Хамбо-лама, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, муфтий, глава Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов. Также присутствовали пастор, первый заместитель Евро-Азиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан — адвентистов седьмого дня Олег Гончаров, заместитель председателя российского совета Древлеправославной поморской церкви Андрей Клямко, митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий, главный раввин России Берл Лазар и начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский.
Принять участие в церемонии возложения также пришли участники общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», юные представители фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», представители АНО «Комитет семей воинов Отечества», Ассоциации ветеранов СВО, молодые общественники из Общероссийского народного фронта. В числе участников и представители патриотических движений «Юнармия», «Движение первых», «Поисковое движение России», военно-патриотического центра «Вымпел».