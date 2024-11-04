Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Путин в своих выступлениях называл тот период судьбоносным для страны. Он обращал внимание, что в начале XVII века Россия «стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира». Однако, добавлял президент, народ России не допустил этого и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, «отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей, восстановил сильную власть, положил конец междоусобным склокам, взял на себя ответственность за спасение страны и открыл дорогу для возрождения и укрепления России».