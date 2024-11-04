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Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение уйти в отставку

Василий Голубев сообщил о своем уходе с должности губернатора Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о своем уходе в отставку. Об этом глава рассказал на своей странице в социальной сети 4 ноября.

— Принял решение уйти в отставку — в связи с переходом на другую работу, — сообщил Василий Голубев.

По словам Василия Голубева, впереди его ждут новые дела и рабочие задачи. Также он выразил благодарность за помощь в развитии донского региона своим коллегам.

— Признателен и тем, кто высказывал конструктивную критику, дельные предложения, чтобы сформировать в конечном итоге верные решения по проблемным темам, — поделился Василий Голубев.