Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение уйти в отставку

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о своем уходе в отставку. Об этом глава рассказал на своей странице в социальной сети 4 ноября.
— Принял решение уйти в отставку — в связи с переходом на другую работу, — сообщил Василий Голубев.
По словам Василия Голубева, впереди его ждут новые дела и рабочие задачи. Также он выразил благодарность за помощь в развитии донского региона своим коллегам.
— Признателен и тем, кто высказывал конструктивную критику, дельные предложения, чтобы сформировать в конечном итоге верные решения по проблемным темам, — поделился Василий Голубев.