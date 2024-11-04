Из Омска запустили субсидируемые рейсы в большой восточный город

Согласно расписанию, вылет из Красноярска планируется по средам, пятницам и воскресеньям в 23:20, прилет в Омск в 00:30.
Отправление рейса из Омска — по понедельникам, четвергам и субботам в 01.30, прилет в Красноярск в 04.35 (по местному времени). Рейс выполняется на самолете «Суперждет 100».
Стоимость билета в одну сторону из Красноярска в Омск не превышает 7 089 рублей, в эту стоимость входит провоз одного места ручной клади и багажа, легкий снэк, чай и кофе.
При этом в авиакомпании отмечают, что Омск все больше становится популярным среди туристов.