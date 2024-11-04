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Из Омска запустили субсидируемые рейсы в большой восточный город

С ноября 2024 года авиакомпания «Россия» приступила к выполнению субсидированных полетов из Омска в самый восточный город-миллионник России — Красноярск.

Источник: РИА "Новости"

Согласно расписанию, вылет из Красноярска планируется по средам, пятницам и воскресеньям в 23:20, прилет в Омск в 00:30.

Отправление рейса из Омска — по понедельникам, четвергам и субботам в 01.30, прилет в Красноярск в 04.35 (по местному времени). Рейс выполняется на самолете «Суперждет 100».

Стоимость билета в одну сторону из Красноярска в Омск не превышает 7 089 рублей, в эту стоимость входит провоз одного места ручной клади и багажа, легкий снэк, чай и кофе.

При этом в авиакомпании отмечают, что Омск все больше становится популярным среди туристов.