В Новосибирске с размахом отметили День народного единства

В Новосибирске 4 ноября отпраздновали День народного единства. В сквере у театра «Глобус» горожан накормили кашей и согрели русскими-народными танцами, также для зрителей спели участники телевизионного конкурса «Ордынка».
Для многих День народного единства — это отличный праздник, чтобы вспомнить историю России. Наша страна переживала разные времена, но 4-е ноября на протяжении столетий оставалось поводом для того, чтобы вспомнить, насколько широкий спектр национальностей представлен на обширных просторах РФ.
«Мы проводим традиционное для ЛДПР мероприятие — митинг-концерт. В условиях СВО такой формат необходим для сплочения нашего народа, — рассказал руководитель Новосибирского регионального отделения ЛДПР Никита Столповский. — Россияне всегда могли объединиться перед лицом общего врага. Сегодня это как никогда важно».
Традиции проводить торжественный митинг-концерт в сквере у театра «Глобус» уже несколько лет. Но с каждым годом организаторы праздника от партии ЛДПР отмечают, что потребность в объединяющих мероприятиях растёт. Митинг посетили городские и районные депутаты, активисты и волонтеры.
«Мы сильны тогда, когда едины. Мы, парламентская партия, и привлекаем всех неравнодушных для проведения социально значимых мероприятий, — продолжает Никита Столповский. — Наша команда единомышленников собралась, чтобы отпраздновать, не побоюсь этого слова, Великий праздник. Это люди, которые выступают за укрепление России и единение нашего народа».
Гостей праздника накормили полевой кашей, напоили горячим чаем. А танцевальный ансамбль «Свирель» согрел зрителей русско-народным танцем. Вёл концерт Стас Апрельский, а свежими хитами публику порадовали участники «Ордынки» Александр Побединский, Анастасия Скворцова и Оксана Ботанцева. В конце мероприятия публика так разогрелась горячим чаем и тёплыми песнями, что не хотела расходиться. Зрителей не оставили и без приятных, а также полезных подарков.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области завершили поиски 56-летнего мужчины с потерей памяти. Сибиряка искали шесть дней.