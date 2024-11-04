В Новосибирске с размахом отметили День народного единства

«Мы сильны тогда, когда едины. Мы, парламентская партия, и привлекаем всех неравнодушных для проведения социально значимых мероприятий, — продолжает Никита Столповский. — Наша команда единомышленников собралась, чтобы отпраздновать, не побоюсь этого слова, Великий праздник. Это люди, которые выступают за укрепление России и единение нашего народа».