Три миллиона рублей собрали на благотворительном концерте в поддержку бойцов СВО

— Мы вспоминаем то, как важно быть вместе и поддерживать друг друга. День народного единства напоминает каждому о богатой истории нашей страны, об её силе и величии. Мы искренне гордимся Родиной, ратными подвигами предыдущих поколений, делаем все возможное ради дальнейшего процветания великой России, — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.