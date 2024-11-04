Три миллиона рублей собрали на благотворительном концерте в поддержку бойцов СВО

Благотворительный концерт «Сибирское братство. Своих не бросаем!» прошел в областном центре 4 ноября. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, вырученные деньги отправятся в поддержку бойцов СВО из Приангарья.
В Иркутском областном музыкальном театре имени Н. М. Загурского творческие номера показали коллективы, солисты и заслуженная артистка России Варвара.
На концерте выступила заслуженная артистка России Варвара. Пресс-служба правительства Иркутской области.
— Мы вспоминаем то, как важно быть вместе и поддерживать друг друга. День народного единства напоминает каждому о богатой истории нашей страны, об её силе и величии. Мы искренне гордимся Родиной, ратными подвигами предыдущих поколений, делаем все возможное ради дальнейшего процветания великой России, — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
На полученные деньги купят необходимое оборудование. Пресс-служба правительства Иркутской области.
Деньги поступят на региональный сбор фонда «Все для победы!», благодаря продаже билетов удалось собрать три миллиона рублей. Средства пойдут на покупку квадрокоптеров, средств защиты, детекторов дронов, ружей, прицелов и другого оборудования.