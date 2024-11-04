Василий Голубев ушел в отставку с поста губернатора Ростовской области: Назвал причину

В понедельник, 4 ноября 2024, губернатор Ростовской области Василий Голубева сообщил о своей отставке.
— Принял решение уйти в отставку — в связи с переходом на другую работу, — написал в телеграм Василий Голубев. — Весь период в должности губернатора Ростовской области я ощущал вашу поддержку. Слаженные действия всей команды жителей Донского региона позволили нам вместе решить множество актуальных вопросов, реализовать большое число важных для области проектов, сделать Ростовскую область настоящим регионом-лидером.
Причины ухода губернатора Ростовской области.
Василий Юрьевич сообщил, что причиной стал уход на новую должность:
— Впереди — новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области.
Глава региона объяснил, что достижения нынешнего года будут возможны лишь благодаря фундаменту, заложенному работой прошлых лет. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области.
Он поблагодарил коллег и соратников:
— Говорю спасибо всем, кто помогал Ростовской области делать результативные и эффективные шаги в развитии. Признателен и тем, кто высказывал конструктивную критику, дельные предложения, чтобы сформировать в конечном итоге верные решения по проблемным темам. Благодарен Президенту страны В. В. Путину и правительству РФ за внимание ко всем вопросам, за конкретное содействие по инициативам нашего региона.
Биография Василия Голубева.
Управленец родом из станицы Ермаковской Тацинского района Ростовской области родился 67 лет назад в семье шахтера. В 1980 году окончил Московский институт управления им. С. Орджоникидзе по специальности инженер-экономист. По распределению был направлен в подмосковный город Видное, где трудился на грузовом автопредприятии, и оттуда был выдвинут в партийные органы на руководящую работу.
Уже в 1991 году Василий Юрьевич был назначен, а спустя пять лет избран главой Ленинского района Московской области. В 1999 году занял пост вице-губернатора Московской области. В 2000 году — первого зампредседателя правительства Подмосковья, и на этой должности курировал вопросы развития научно-промышленного комплекса, сельского хозяйства и продовольствия, ЖКЗ, топлива и энергетики, а также строительства.
Василий Голубев сообщил о своем уходе с должности губернатора Ростовской области Андрей МИНАЕВ.
И еще дважды был переизбран в качестве главы Ленинского района Московской области. Василий Юрьевич возглавил Ростовскую область 14 июня 2010 года. Еще в мае того года по представлению президента России депутаты Заксобрания донского региона наделили его соответствующими полномочиями.
После чего он дважды был избран жителями Ростовской области на должность губернатора — в 2015 году и в 2020. На выборах в сентября 2020-го одержал победу с 65,53 процента голосов избирателей. 21 сентября глава региона принес присягу и подписал указ о вступлении на должность губернатора Ростовской области. Уже в процессе работы Василий Голубев окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Имеет ученые степени кандидата юридических наук и доктора экономических наук.
Чем известен Василий Голубев, губернатор Ростовской области.
Василий Голубев заложил принцип «Восемь “И” губернатора. Это слагаемые формулы успеха, способной обеспечить опережающее развитие Ростовской области: инвестиции, индустриализация, инфраструктура, институты, интеллект, инновации, инициатива, и импортозамещение.
— Эти равнозначные приоритеты способны сделать аксиомой цель «Ростовская область — регион-лидер». Для этого потребуется не год и не два. Мы с вами реалисты. Но очень важно за ежедневной рутиной видеть эту главную цель, — заметил глава региона.
2024-й объявлен на Дону Годом добрых дел. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области.
За годы государственной службы губернатор был удостоен нескольких государственных наград: это ордена Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством» III степени и многие другие.
Известно, что губернатор женат, у него двое детей, воспитывает внуков. Василий Голубев делится в личном блоге в соцсети своим увлечением — фотографией, публикуя донские пейзажи, снятые в его родных местах.
Куда уходит губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Губернатор пока не назвал свое будущее место работы, но обозначил решимость заняться новым делом.
— Впереди — новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области.
Известно, что отставку губернатора теперь должен принять Президент РФ Владимир Путин, после этого будет назначен временно исполняющий обязанности главы донского региона.
Цитаты губернатора Ростовской области Василия Голубева.
— Сейчас стал очевиден самый большой дефицит — это люди, специалисты. Предложения работодателей многократно превышают количество безработных.
— Высокие стандарты качества жизни, условий для обучения, труда, занятий спортом, отдыха, созданные внутри мегаполисов, можно и нужно распространять за их пределы. Это послужит фактором равномерного экономического роста, создания условий за пределами мегаполисов для интеллектуального и высокопроизводительного труда.
— Окружить заботой семьи участников СВО — задача власти и общества, — сказал Василий Голубев на встрече с членами семей военнослужащих.
Губернатор принимал активное участие в реализации проекта скоростного трамвая в Ростове. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области.
— На Дону всегда почитали многодетность. Мы по праву гордимся большими семьями, государство поощряет родительский труд.
— Задача власти — сохранять и поддерживать семьи. В Ростовской области действует комплекс мер поддержки материнства и детства, ежегодно им пользуется около 200 тысяч семей.
Василий Голубев оставил на память пожелания слушателям радио «КП — Ростов-на-Дону».