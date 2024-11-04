Василий Голубев ушел в отставку с поста губернатора Ростовской области: Назвал причину

После чего он дважды был избран жителями Ростовской области на должность губернатора — в 2015 году и в 2020. На выборах в сентября 2020-го одержал победу с 65,53 процента голосов избирателей. 21 сентября глава региона принес присягу и подписал указ о вступлении на должность губернатора Ростовской области. Уже в процессе работы Василий Голубев окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Имеет ученые степени кандидата юридических наук и доктора экономических наук.