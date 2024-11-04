Туман и гололед ожидаются в Беларуси 5 ноября

Ночью 5 ноября ожидается переменная облачность, а днем будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно будет без осадков, а утром и днем преимущественно по северо-восточной половине пройдут осадки (дождь, мокрый снег, снег). Ночью и утром в отдельных районах прогнозируются слабые туман и гололед. Ветер будет северо-западный, западный 5−10 м/с.



Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1 градуса, а днем — 2−8 градусов со знаком плюс.