Ночью 5 ноября ожидается переменная облачность, а днем будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно будет без осадков, а утром и днем преимущественно по северо-восточной половине пройдут осадки (дождь, мокрый снег, снег). Ночью и утром в отдельных районах прогнозируются слабые туман и гололед. Ветер будет северо-западный, западный 5−10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1 градуса, а днем — 2−8 градусов со знаком плюс.
Туман и гололед ожидаются в Беларуси 5 ноября
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и гололед ожидаются в Беларуси 5 ноября. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью 5 ноября ожидается переменная облачность, а днем будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно будет без осадков, а утром и днем преимущественно по северо-восточной половине пройдут осадки (дождь, мокрый снег, снег). Ночью и утром в отдельных районах прогнозируются слабые туман и гололед. Ветер будет северо-западный, западный 5−10 м/с.