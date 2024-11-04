В двух районах Волгограда 5 ноября отключат свет

Плановые отключения света в первый рабочий день после ноябрьских праздников затронут всего два района Волгограда — Советский и Тракторозаводский. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг», 5 ноября электричества не будет в десятках домов и СНТ. Жителей просят заранее подготовиться к неудобствам. График отключений и список адресов уточнили в ресурсснабжающей компании.
В Тракторозаводском районе профилактические работы приведут к массовому обесточиванию многоэтажек. С 09.00 до 13.00 электричества не будет на улице Придорожная, до 17.00 в СНТ «Мичурна» и «Север» (5, 9, 10, 11, 12, 20, 27, 93/1002).
Также до пяти вечера обесточат дома по адресам: Героев Тулы № 4, 13, 17, 20, 93/97, 108, 82, 92,94, 94а, 96, 98, 100, 104, 110, 112, 116, 136, 162, 164, 170, 118а, 118, 120, 126, 134, 140, 144, 142, 150, 154, 158, 166, 178, 180, 190, 192, 198, 200, 208, 212, 212а, 226, 232, 246, 242, 236, 228, 256, 258, 266, 268, 272, 276, 280, 284, 288, 93/104, 93/127, Прохладная № 11, 12, 18, 47, переулок Ключевой № 2, 14, Латошинская № 1б, 6а, 6,8, 8а, 8к, 8б, 8ж, 8д, 8 г, 14, 14н, 14 ₽, 14с, 14д, 14к, 14 л, 14 м, 14б, 18, 20, 22а, 22б, 22, 24, 28б, 30, 30д, 30 л, 30к, 30б, 32б, 32и, 32ж, 32к, 38 г, 38 В, 38б, 40к, 42б, 60−68, 66н, 74 ₽
В Советском районе Волгограда с 09.00 до 18.00 отключат электричество на улицах: Янки Купалы № 1, 1а-1 В, 3, 4, 13−23, 13а, 15а, 21а, 14−36, 12б, 43−61, 44−58, 58а, 47а, Научная № 1а, 5, 26−48, 33, Владимирская № 1/1, 12/1, 1−19, 12−34, 2−10, 10А, 8а, 8б, 35, 39−43, 45, 46, 47, 48,50, 52, 54, 56, 57, 59, 61, 63, Академика Комарова № 2−28, 28а, 9−23, 23а, 23б, 23д, 23−49, 33/1, 33/2, 32−56, 58б, 30, 54, Мамина-Сибиряка № 1а, 1б, 1 г, 1−27, 2а, 2б, 2−28, Новикова-Прибоя № 1−25, 2б, 2 г, 2−24, 24а, 28, Савиловой № 1−25, 1б, 2б, 2−22, Качуевской № 1−19, 19а, Петрова № 1−13, 11а, 2, 8, 8а, 10, 12, Вавилова № 1−13, 2−12, Бурденко № 1−11, 4−12, Песчанокопская № 2−12, Комарова № 53, 65, 67, Волнистая № 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9, Амурская № 3, 9, 10, переулок Коневского № 41, 42, Звонкая 9, а также на улицах Заветная, Лунная, Ежевичная, Внешняя, Любимая.