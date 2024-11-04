В двух районах Волгограда 5 ноября отключат свет

Плановые отключения света в первый рабочий день после ноябрьских праздников затронут всего два района Волгограда — Советский и Тракторозаводский. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг», 5 ноября электричества не будет в десятках домов и СНТ. Жителей просят заранее подготовиться к неудобствам. График отключений и список адресов уточнили в ресурсснабжающей компании.