Закрылся первый фан-шоп воронежского «Факела»

С понедельника, 4 ноября, в Воронеже прекращает работу фан-шоп «Факела» на Студенческой, 17, объявила пресс-служба клуба. Магазин возле Центрального стадиона профсоюзов (ЦСП) был первым официальным местом, где болельщики могли приобрести атрибутику «огнеопасных». Остальные точки продолжают работу в штатном режиме, уточнили в пресс-службе.
— Спасибо за вашу поддержку и понимание! — обратились к болельщикам в «Факеле».
Ранее сообщалось, что в Воронеже уже подготовили проектную документацию для демонтажа конструкций Центрального стадиона профсоюзов и направили проект на госэкспертизу. После получения положительного заключения будет найден подрядчик. Снос может занять чуть больше полугода, неудобства для местных жителей будут минимальны. Будут четко проработаны график и детали проведения работ, обозначены все параметры, определен порядок вывоза строительных материалов после демонтажа. РИА «Воронеж» показывало, как может выглядеть чаша стадиона изнутри после реконструкции ЦСП.