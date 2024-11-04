Закрылся первый фан-шоп воронежского «Факела»

Ранее сообщалось, что в Воронеже уже подготовили проектную документацию для демонтажа конструкций Центрального стадиона профсоюзов и направили проект на госэкспертизу. После получения положительного заключения будет найден подрядчик. Снос может занять чуть больше полугода, неудобства для местных жителей будут минимальны. Будут четко проработаны график и детали проведения работ, обозначены все параметры, определен порядок вывоза строительных материалов после демонтажа. РИА «Воронеж» показывало, как может выглядеть чаша стадиона изнутри после реконструкции ЦСП.