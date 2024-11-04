Волгоградцы отметили День народного единства праздничным забегом

Почти все участники вышли на линию старта в народном одеянии, в этнических украшениях и головных уборах.
Хавиз Камилова представила дагестанские серебряные украшения, которые помогли ей выиграть серебро в забеге.
«Я часто принимаю участие в забегах и стала многократной чемпионкой Дагестана, — рассказала девушка. — Приехав к тете в Волгоград, я тоже решила поучаствовать. На мне сегодня ожерелье и серьги, которые производят в моем селе Ачи».
Чемпионом на этот раз стал Владимир Бадоев. Он на празднике был в татарской тюбетейке.
«Сначала было легко бежать, а в конце тяжело, потому что меня уже догоняли, — говорит Владимир. — Но я выложился на полную, чтобы прийти первым. Я часто принимаю участие в марафонах, потому что бегать люблю».
«День народного единства мы начали с забега народов России, — отметила представитель ЦПКиО Анна Дребнева. — Если честно, участники нас поразили. У нас бежали татары, казахи, узбеки. Люди основательно подготовились: кто-то был в сарафанах и кокошниках, кто-то — в тюбетейках, национальных украшениях. В этот день нам важно показать, что мы едины!».
Забег — одно из состязаний, входящих в комплекс мероприятий, которые парк проводит на своей территории в этот день. Волгоградцев в ЦПКиО также ждет праздничный концерт, хоровод и квиз. А еще у гостей парка будет возможность развернуть гигантский флаг России.