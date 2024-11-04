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Общественники Иркутска получили Почетный знак «Активный гражданин»

Состоялась презентация учебного пособия «Иркутск» для учителей города.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

4 ноября в Иркутском драматическом театре Общественная палата Иркутска чествовала общественников. Им вручались знаки «Активный гражданин». Замечательные люди — волонтеры, специалисты по работе с молодежью и педагоги удостоились этой высокой награды. На вручении присутствовали мэр Иркутска Руслан Болотов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Состоялась презентация учебного пособия «Иркутск».

Состоялась презентация учебного пособия «Иркутск» для учителей города. Губернатор Игорь Иванович Кобзев дал высокую оценку проделанной работе и по предложению мэра города согласился войти в состав редколлегии. Сейчас ведется работа над вторым томом.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на благотворительном концерте в поддержку бойцов СВО из Приангарья собрали три миллиона рублей. Средства пойдут на покупку квадрокоптеров, средств защиты, детекторов дронов, ружей, прицелов и другого оборудования.