Общественники Иркутска получили Почетный знак «Активный гражданин»

4 ноября в Иркутском драматическом театре Общественная палата Иркутска чествовала общественников. Им вручались знаки «Активный гражданин». Замечательные люди — волонтеры, специалисты по работе с молодежью и педагоги удостоились этой высокой награды. На вручении присутствовали мэр Иркутска Руслан Болотов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.