Общественники Иркутска получили Почетный знак «Активный гражданин»

4 ноября в Иркутском драматическом театре Общественная палата Иркутска чествовала общественников. Им вручались знаки «Активный гражданин». Замечательные люди — волонтеры, специалисты по работе с молодежью и педагоги удостоились этой высокой награды. На вручении присутствовали мэр Иркутска Руслан Болотов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Состоялась презентация учебного пособия «Иркутск».
Состоялась презентация учебного пособия «Иркутск» для учителей города. Губернатор Игорь Иванович Кобзев дал высокую оценку проделанной работе и по предложению мэра города согласился войти в состав редколлегии. Сейчас ведется работа над вторым томом.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на благотворительном концерте в поддержку бойцов СВО из Приангарья собрали три миллиона рублей. Средства пойдут на покупку квадрокоптеров, средств защиты, детекторов дронов, ружей, прицелов и другого оборудования.