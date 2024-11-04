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В детском саду Башкирии дети вынуждены находиться в куртках

О ситуации узнал глава СК России Александр Бастрыкин.

Источник: РИА "Новости"

В детском саду города Октябрьский выполнили капитальный ремонт кровли с многочисленными дефектами. В результате дети вынуждены находиться в помещении в куртках.

Как сообщили в Следкоме России, на проведение ремонта выделили крупную сумму денег из бюджета. В итоге в работе подрядчика обнаружили много недочетов. С началом отопительного сезона температурный режим в помещениях не соответствует нормам, и дети сидят в верхней одежде. Из-за постоянной сырости в здании появилась плесень.

Региональный Следком возбудил уголовное дело.

«Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по РБ Владимира Архангельского доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — прокомментировали в ведомстве.