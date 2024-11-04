Минлесхоз Беларуси раскрыл заработки на охотничьих турах в страну

Министерство лесного хозяйства раскрыло заработки на охотничьих турах в Беларусь, пишет БелТА.
В частности, глава отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез сказал, что в целом, охотничье хозяйство сегодня строится именно на охотничьем туризме. При этом на второй план сейчас постепенно уходит промысловое значение охоты, а преобладает спортивная часть охоты и охотничий туризм.
— Мы делим охотничий туризм на две составляющие — внутренний и въездной. И то и другое направление сегодня достаточно активно развивается, — пояснил он.
Козорез рассказал, что в 2023-м более 21 миллионов белорусских рублей было заработано на внутреннем охотничьем туризме (рост 8%). А на въездном охотничьим туризме заработок превысил 8,5 миллиона белрублей в целом по стране (рост около 30%). Всего же в 2023-м было проведено примерно 2,5 тысячи охотничьих туров с участием иностранных охотников (прирост почти 30%).
Еще представитель Минлесхоза указал на диверсификацию внешнего охотничьего туристического рынка. Так как, в основном, в Беларусь сейчас приезжают охотники из России, которых привлекает уровень развития охотхозяйства Беларуси. Он указал, что за последние 30 лет многое было сделано для развития этой отрасли: нарастили туристический потенциал, сохранили культурные особенности охоты, нарастили ресурсную базу.
При этом Козорез отметил, что в Беларуси очень высокий ресурсный потенциал. Например, численность лося достигла оптимальной, составляя свыше 45 тысяч особей, численность благородного оленя выросла более чем в 20 раз за последние тридцать лет — до 47 тысяч особей. Кроме того, в белорусских лесах более 130 тысяч косуль.
Охотники-туристы в Беларусь приезжают, в основном, за добычей копытных животных и ненормируемыми видами пернатой дичи.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко хочет добывать меньше калийных удобрений в Беларуси: «Таких цен не помню в истории».