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Минлесхоз Беларуси раскрыл заработки на охотничьих турах в страну

Минлесхоз Беларуси зарабатывает миллионы на охоте на диких животных.

Источник: Комсомольская правда

Министерство лесного хозяйства раскрыло заработки на охотничьих турах в Беларусь, пишет БелТА.

В частности, глава отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез сказал, что в целом, охотничье хозяйство сегодня строится именно на охотничьем туризме. При этом на второй план сейчас постепенно уходит промысловое значение охоты, а преобладает спортивная часть охоты и охотничий туризм.

— Мы делим охотничий туризм на две составляющие — внутренний и въездной. И то и другое направление сегодня достаточно активно развивается, — пояснил он.

Козорез рассказал, что в 2023-м более 21 миллионов белорусских рублей было заработано на внутреннем охотничьем туризме (рост 8%). А на въездном охотничьим туризме заработок превысил 8,5 миллиона белрублей в целом по стране (рост около 30%). Всего же в 2023-м было проведено примерно 2,5 тысячи охотничьих туров с участием иностранных охотников (прирост почти 30%).

Еще представитель Минлесхоза указал на диверсификацию внешнего охотничьего туристического рынка. Так как, в основном, в Беларусь сейчас приезжают охотники из России, которых привлекает уровень развития охотхозяйства Беларуси. Он указал, что за последние 30 лет многое было сделано для развития этой отрасли: нарастили туристический потенциал, сохранили культурные особенности охоты, нарастили ресурсную базу.

При этом Козорез отметил, что в Беларуси очень высокий ресурсный потенциал. Например, численность лося достигла оптимальной, составляя свыше 45 тысяч особей, численность благородного оленя выросла более чем в 20 раз за последние тридцать лет — до 47 тысяч особей. Кроме того, в белорусских лесах более 130 тысяч косуль.

Охотники-туристы в Беларусь приезжают, в основном, за добычей копытных животных и ненормируемыми видами пернатой дичи.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко хочет добывать меньше калийных удобрений в Беларуси: «Таких цен не помню в истории».