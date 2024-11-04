Минлесхоз Беларуси раскрыл заработки на охотничьих турах в страну

При этом Козорез отметил, что в Беларуси очень высокий ресурсный потенциал. Например, численность лося достигла оптимальной, составляя свыше 45 тысяч особей, численность благородного оленя выросла более чем в 20 раз за последние тридцать лет — до 47 тысяч особей. Кроме того, в белорусских лесах более 130 тысяч косуль.