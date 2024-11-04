Полпред в УрФО Артем Жога встретился с ветеранами СВО

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога в понедельник, 4 ноября, встретился с ветеранами специальной военной операции из ДНР.
— На встрече обсудили вопросы обеспечения протезами ветеранов СВО, работу социальных координаторов, а также совместные проекты Урала и Донбасса, — сообщают в официальном тг-канале Полпреда в УрФО.
Также Артем Жога вместе с заместителем губернатора Свердловской области Павлом Крековым осмотрел филиал фонда «Защитники Отечества» в Екатеринбурге.