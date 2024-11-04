Путин в День народного единства посетил выставку «Православная Русь»

Главу государства традиционно сопровождал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Экспозиция «Спешите делать добро» — это путешествие по эпохам милосердия, благотворительности, служения и добровольчества от раннего христианства, через время князя Владимира и Древней Руси, эпоху Смутного периода и тяготы мировых воин до современности. Через исторические свидетельства, фотографии и личные истории людей выставка рассказывает о тех, кто своим примером, нередко героическим, доказал силу и главенство добра в мире и внес значительный вклад в историю российского милосердия.
Посетителей экспозиции ждут эффектные декорации, мультимедийные инсталляции, интерактивные галереи и трансформирующиеся пространства, иммерсивные элементы, такие как реконструкция монашеской лечебной кельи XI века, фрагменты интерьера больницы для бедных конца XIX столетия, инсталляции «Письма фронту» времен Первой мировой и Великой Отечественной войн, письма бойцам СВО.
В экспозиции представлено множество известных и малознакомых фактов из жизни русских святых, государственных и общественных деятелей, военных, людей культуры, в числе которых — святой равноапостольный князь Владимир, святой врач Лука (Войно-Ясенецкий), писатель А. П. Чехов, святой Иоанн Кронштадтский, святые страстотерпицы княжны Ольга и Татьяна (Романовы).
Пояснения главе государства в ходе осмотра выставки давал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон — председатель Патриаршего совета по культуре.
Президенту, в частности, были представлены стенд о православном социальном служении, зал, посвящённый притче «О добром самаритянине», зал, посвящённый святому равноапостольному князю Владимиру и традициям милосердия, залы, посвящённые монастырскому странноприимству, милосердию и самоотверженности, деятельности волонтёров сегодняшних дней. Ждали главу государства и в зале «Ополчение (1612−2024)».
На выставку традиционно была принесена икона — в этом году это образ святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны, торжественное освящение которого приурочено к 160-летию со дня рождения великой княгини.
Образ преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны Романовой написан по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) в 2024 году в Москве. Икона написана маслом в традициях академической живописи XIX — начала XX века и соответствует сложившемуся каноническому иконографическому изображению.
Икона создана специально для выставки, посвященной добровольчеству и волонтерству.
XX церковно-общественная выставка-форум «Православная Русь — к Дню народного единства» проходит с 4 по 6 ноября в Москве в Центральном Манеже.
Она проводится в уникальном формате, совмещающем в себе Марафон «ЗНАНИЕ. ПЕРВЫЕ» Российского общества «Знание» и мультимедийную экспозицию «Спешите делать добро».
Организаторами проекта выступают патриарший совет по культуре, правительство Москвы, Российское общество «Знание», проект «Россия — Моя история», Ассоциация волонтерских центров.