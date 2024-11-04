Путин в День народного единства посетил выставку «Православная Русь»

Экспозиция «Спешите делать добро» — это путешествие по эпохам милосердия, благотворительности, служения и добровольчества от раннего христианства, через время князя Владимира и Древней Руси, эпоху Смутного периода и тяготы мировых воин до современности. Через исторические свидетельства, фотографии и личные истории людей выставка рассказывает о тех, кто своим примером, нередко героическим, доказал силу и главенство добра в мире и внес значительный вклад в историю российского милосердия.