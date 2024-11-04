Таллахасси
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предзаказы на альбом A$AP Rocky «Don’t Be Dumb» отменены

Продавцы отменили предварительные заказы на виниловое издание грядущего лонгплея Don’t Be Dumb американского рэпера A$AP Rocky. Изначально релиз полноформатника должен был состояться 30 августа этого года, но в итоге он был перенесен на неопределенную осеннюю дату.

Источник: Звук

Продавцы отменили предварительные заказы на виниловое издание грядущего лонгплея Don’t Be Dumb американского рэпера A$AP Rocky. Изначально релиз полноформатника должен был состояться 30 августа этого года, но в итоге он был перенесен на неопределенную осеннюю дату.

Еще в сентябре A$AP Rocky объяснял, что альбом задерживается из-за его перфекционизма, утечек информации и проблем с оформлением.

«Я перфекционист, и иногда мне кажется, что это — мой злейший враг. Мне нравится постоянно что-то пересматривать и редактировать, доводя вещи до их предела. Я хочу изучить все варианты и возможности», — сказал рэпер изданию Complex.

Будет ли снова перенесена дата релиза, неизвестно. Артист также пока не давал комментариев по поводу отмены предзаказов.

Ранее стало известно, что A$AP Rocky сыграет в фильме Спайка Ли «Рай и ад».