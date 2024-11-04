В Башкирии погиб молодой водитель, а юная пассажирка госпитализирована

Сегодня около 04:00 утра на 1 км автодороги Павловка-Берючево произошла авария со смертельным исходом. По предварительным данным, 23-летний мужчина за рулем автомобиля «Фольксваген Гольф» не смог справиться с управлением, что привело к съезду автомобиля в кювет и последующему опрокидыванию машины.