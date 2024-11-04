19 лет в Подмосковье и 14 — на Дону: Биография губернатора Ростовской области Василия Голубева

В понедельник, 4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о том, что покидает свой пост. Об этом глава донского региона сообщил жителям своем телеграм-канале.
— Уважаемые земляки! Принял решение уйти в отставку — в связи с переходом на другую работу, — написал глава региона.
Опытный управленец родом из Ростовской области большую часть своей политической карьеры посвятил развитию Подмосковья, но последние 14 лет работал на Дону. Рассказываем об основных вехах биографии Василия Юрьевича.
На выборах в сентябре 2020-го глава региона одержал победу с 65,53 процента голосов избирателей. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области Начало карьеры губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Управленец родом из станицы Ермаковской Тацинского района Ростовской области родился 67 лет назад в семье шахтера. В 1980 году окончил Московский институт управления им. С. Орджоникидзе по специальности инженер-экономист. По распределению был направлен в подмосковный город Видное, где трудился на грузовом автопредприятии, и оттуда был выдвинут в партийные органы на руководящую работу.
Политическая карьера Василия Голубева в Подмосковье.
Уже в 1991 году Василий Юрьевич был назначен, а спустя пять лет избран главой Ленинского района Московской области. В 1999 году занял пост вице-губернатора Московской области.
На выборах в сентябре 2020-го глава региона одержал победу с 65,53 процента голосов избирателей. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области.
В 2000 году — первого зампредседателя правительства Подмосковья, и на этой должности курировал вопросы развития научно-промышленного комплекса, сельского хозяйства и продовольствия, ЖКХ, топлива и энергетики, а также строительства. И еще дважды был переизбран в качестве главы Ленинского района МО.
Когда Василий Голубев стал губернатором Ростовской области.
Василий Юрьевич возглавил Ростовскую область 14 июня 2010 года. Еще в мае того года по представлению президента России депутаты Заксобрания донского региона наделили его соответствующими полномочиями.
После чего он дважды был избран жителями Ростовской области на должность губернатора — в 2015 году и в 2020. На выборах в сентябре 2020-го одержал победу с 65,53 процента голосов избирателей. 21 сентября глава региона принес присягу и подписал указ о вступлении на должность губернатора Ростовской области.
В своих интервью «КП» Василий Голубев делился, что в большие праздники старается посещать храм. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области Образование, награды, семья и увлечения губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Уже в процессе работы Василий Голубев окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Имеет ученые степени кандидата юридических наук и доктора экономических наук.
За годы государственной службы губернатор был удостоен нескольких государственных наград: это ордена Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством» III степени и многие другие.
Известно, что губернатор женат, имеет двоих детей, воспитывает внуков. Василий Голубев делится в личном блоге в соцсети своим увлечением — фотографией, публикуя донские пейзажи, снятые в его родных местах.