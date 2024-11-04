19 лет в Подмосковье и 14 — на Дону: Биография губернатора Ростовской области Василия Голубева

Управленец родом из станицы Ермаковской Тацинского района Ростовской области родился 67 лет назад в семье шахтера. В 1980 году окончил Московский институт управления им. С. Орджоникидзе по специальности инженер-экономист. По распределению был направлен в подмосковный город Видное, где трудился на грузовом автопредприятии, и оттуда был выдвинут в партийные органы на руководящую работу.