В Перми отменили концерты рок-группы «Алиса» и певицы Ани Лорак

Напомним, ранее отменила свой ноябрьский концерт в Перми рок-группа «Алиса». Ее лидер Константин Кинчев объяснил отмену концерта плохой продажей билетов. По его словам, в Перми на концерт было продано около 300 билетов, в соседнем Екатеринбурге, где концерт также был отменен — 500 штук.