В Перми отменили концерты рок-группы «Алиса» и певицы Ани Лорак

Концерт известной певицы Ани Лорак, который должен был пройти 19 ноября в СК им. Сухарева, отменили по техническим причинам.
— Организаторы мероприятия и артисты приносят свои искренние извинения за причиненные неудобства, — говорится в сообщении билетного агрегатора кассы.ру. — Возврат билетов осуществляется по месту приобретения.
Напомним, ранее отменила свой ноябрьский концерт в Перми рок-группа «Алиса». Ее лидер Константин Кинчев объяснил отмену концерта плохой продажей билетов. По его словам, в Перми на концерт было продано около 300 билетов, в соседнем Екатеринбурге, где концерт также был отменен — 500 штук.
«Странно ехать в города, играть концерты и оставаться в долгах после этих выступлений, не?» — написал рок-музыкант на странице группы. Концерт «Алисы» в Перми перенесен на 28 апреля.