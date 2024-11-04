«Основная часть — на севере, но продвигаются к центру Беларуси». Минлесхоз сказал о росте численности медведей

В частности, начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез сообщил, что в Беларуси растет численность медведей. При этом в последние годы хищника даже внесли в статистическую отчетность министерства. До этого сбор данных о численности медведей не был системным, но уже два года в Беларуси учитывают численность популяции этого хищного вида.