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В Жигаловском районе простились с бойцом СВО Дмитрием Шпичка

Мужчина подписал контракт в ноябре прошлого года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области состоялся траурный митинг, на котором попрощались с бойцом СВО Дмитрием Шпичка. Мужчина героически погиб при выполнении воинского долга. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации МО «Жигаловский район».

Дмитрий Шпичка родился 25 августа 1978 года в Шелехове, немного погодя вместе с родителями переехал в поселок Жигалово. Он был ответственным и аккуратным человеком, хорошо учился, следил за младшими братьями, занимался спортом и моделированием.

— Самым ценным в его жизни была семья, которой он всегда придавал огромное значение. Супруга и дочь стали его опорой, вдохновляя на новые свершения, — рассказывают в администрации.

В 2002 году Дмитрий Шпичка служил в Чечне, получил медаль «За воинскую доблесть». «За ленточку» отправился добровольцем 28 ноября прошлого года.