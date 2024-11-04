В Жигаловском районе простились с бойцом СВО Дмитрием Шпичка

В Иркутской области состоялся траурный митинг, на котором попрощались с бойцом СВО Дмитрием Шпичка. Мужчина героически погиб при выполнении воинского долга. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации МО «Жигаловский район».
Дмитрий Шпичка родился 25 августа 1978 года в Шелехове, немного погодя вместе с родителями переехал в поселок Жигалово. Он был ответственным и аккуратным человеком, хорошо учился, следил за младшими братьями, занимался спортом и моделированием.
— Самым ценным в его жизни была семья, которой он всегда придавал огромное значение. Супруга и дочь стали его опорой, вдохновляя на новые свершения, — рассказывают в администрации.
В 2002 году Дмитрий Шпичка служил в Чечне, получил медаль «За воинскую доблесть». «За ленточку» отправился добровольцем 28 ноября прошлого года.