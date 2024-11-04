В Жигаловском районе простились с бойцом СВО Дмитрием Шпичка

Дмитрий Шпичка родился 25 августа 1978 года в Шелехове, немного погодя вместе с родителями переехал в поселок Жигалово. Он был ответственным и аккуратным человеком, хорошо учился, следил за младшими братьями, занимался спортом и моделированием.