Эрмитаж показал сокровища, найденные в кладах Пермского края

В Центральном выставочной зале открылась масштабная выставка, посвященная пермскому звериному стилю. Она предлагает посетителям совершить путешествие во времени и пространстве: от древних святилищ к современным городским улицам и увидеть, как пермский звериный стиль укореняется в городе и его жителях.
На выставке представлены подлинные предметы пермского звериного стиля, архивные документы, фотографии и видео, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства из фондов разных музеев, творческих объединений, частных коллекций.
Государственный Эрмитаж привез в Пермь предметы, обнаруженные на территории Пермского края до революции 1917 года. Это пластины, подвески и фигурки
— Мы привезли больше 40 предметов культового литья, — рассказала «Комсомолке» Екатерина Шаблавина, старший научный сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибири в Государственном Эрмитаже. — Пермский звериный стиль — это уникальное, яркое и своеобразное явление, которое является феноменом не только отечественной, но и мировой культуры. И, конечно, он интересен не только художественными особенностями, но и тем, что в этих предметах отображены мировоззрения людей, населявших Прикамье в эпоху раннего Средневековья.
Пермский краеведческий музей представляет на выставке прорезные сюжетные бляхи, элементы обрядового костюма. Часть этих предметов относится к дореволюционным собраниям, а часть — к материалам раскопок современных археологов.
— После завершения выставки эти предметы вернутся в хранение и будут ждать следующего «выхода в свет», — рассказали в музее.
Кроме самих изображений медведей, лосей, птиц на выставке представлены чучела этих животных — как модели, которыми руководствовались и вдохновлялись древние мастера культового литься.
Также экспонаты из своих коллекций привезли в Пермь музеи Чердыни, Кудымкара, Сыктывкара.