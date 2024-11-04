Эрмитаж показал сокровища, найденные в кладах Пермского края

— Мы привезли больше 40 предметов культового литья, — рассказала «Комсомолке» Екатерина Шаблавина, старший научный сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибири в Государственном Эрмитаже. — Пермский звериный стиль — это уникальное, яркое и своеобразное явление, которое является феноменом не только отечественной, но и мировой культуры. И, конечно, он интересен не только художественными особенностями, но и тем, что в этих предметах отображены мировоззрения людей, населявших Прикамье в эпоху раннего Средневековья.