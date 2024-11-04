В Омске водитель маршрутки выгнал ребёнка из-за неработающей «Омки»

В Омске водитель маршрутного такси № 922 вызвал негодование пассажиров после инцидента с мальчиком, который пытался оплатить проезд картой «Омка». Очевидцы рассказали, что на остановке «Кристалл» ребенок 8−10 лет вошёл в маршрутку и попытался расплатиться картой, однако водитель грубо ответил, что «Омка» здесь не работает, и на вопрос мальчика, что делать дальше, просто закричал на него и потребовал выйти.
Одна из пассажиров, мать ребёнка-инвалида, попыталась сделать водителю замечание, на что также получила ответ в грубой форме. А когда она попросила остановить на нужной остановке, водитель проигнорировал просьбу и остановился только на следующей, вынудив женщину с ребёнком пройти дополнительное расстояние пешком.
В Минтрансе Омской области сообщили, что информация о происшествии передана перевозчику маршрута № 922 для принятия мер.