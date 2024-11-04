Виталий Хоценко отвёз своих детей на кондитерскую фабрику в Омске

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в День народного единства вместе с семьёй отправился по приглашению на омский завод кондитерских изделий «Сладонеж». Для семьи губернатора провели экскурсию по фабрике и угостили детей омскими сладостями.
«Поддерживаем омских производителей и развиваем промышленный туризм», — рассказал об этом глава региона в своём телеграм-канале.
Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко вместе с семьёй по приглашению митрополита Дионисия посещал и Ачаирский монастырь.