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Виталий Хоценко отвёз своих детей на кондитерскую фабрику в Омске

Таким образом глава региона решил поддержать местных производителей.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в День народного единства вместе с семьёй отправился по приглашению на омский завод кондитерских изделий «Сладонеж». Для семьи губернатора провели экскурсию по фабрике и угостили детей омскими сладостями.

«Поддерживаем омских производителей и развиваем промышленный туризм», — рассказал об этом глава региона в своём телеграм-канале.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко вместе с семьёй по приглашению митрополита Дионисия посещал и Ачаирский монастырь.