В Ростове-на-Дону в районе Братского кладбища введут одностороннее движение

Согласно опубликованной информации, ограничения коснутся двух переулков — Автобусного и Ахтарского. На этих участках пройдут подземные работы на водопроводе. Так, в переулке Ахтарском с 9 ноября водители не смогут проехать от дома № 1 г до улицы Текучева. На участке введут одностороннее движение. Ограничения будут действовать до 7 декабря.