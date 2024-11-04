Таллахасси
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону в районе Братского кладбища введут одностороннее движение

Автомобилистов Ростова предупредили об изменениях на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове рядом с Братским кладбищем введут одностороннее движение. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Согласно опубликованной информации, ограничения коснутся двух переулков — Автобусного и Ахтарского. На этих участках пройдут подземные работы на водопроводе. Так, в переулке Ахтарском с 9 ноября водители не смогут проехать от дома № 1 г до улицы Текучева. На участке введут одностороннее движение. Ограничения будут действовать до 7 декабря.

А с 8 по 20 декабря движение для автомобилистов ограничат по переулку Автобусному. Одностороннее движение введут от улицы Красноводской до Нансена, а также от улицы Красноводской до улицы Агрегатной в южном направлении.