Татарстан попал в топ-3 Национального рейтинга регионов

В понедельник, 4 ноября, на совещании по реализации госпрограммы «Научно-технологическое развитие Татарстана» вице-премьер республики Лейла Фазлеева сообщила, что регион сохранил свои лидерские позиции в недавно опубликованном Национальном рейтинге регионов. Татарстан находится на третьем месте, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.
Отметим, что речь идет о рейтинге, где места распределяются по совокупности показателей: качество жизни, социально-экономическое положение, состояние рынка труда, материальное благополучие местных жителей, приверженность их к здоровому образу жизни и научно-технологическое развитие.
Что касается последнего показателя, то тут Лейла Фазлеева сообщила, что хороший результат Татарстану дался за счет улучшения работы аспирантуры, инновационной активности, а также повышением расходов региона на исследования и разработки.