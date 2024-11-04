Татарстан попал в топ-3 Национального рейтинга регионов

В понедельник, 4 ноября, на совещании по реализации госпрограммы «Научно-технологическое развитие Татарстана» вице-премьер республики Лейла Фазлеева сообщила, что регион сохранил свои лидерские позиции в недавно опубликованном Национальном рейтинге регионов. Татарстан находится на третьем месте, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.