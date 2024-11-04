В Казахстане начали страховать ответственность медработников

В агентстве напомнили, страховку будут выплачивать пациенту, пострадавшему от непреднамеренных профессиональных ошибок медиков. Решение о наличии или отсутствии факта причинения вреда жизни и здоровью будет принимать независимая экспертная комиссия. В случае несогласия пациента с заключением НЭК он вправе обратиться в Комитет медицинского и фармацевтического контроля или в суд. Решение НЭК о факте причинения вреда жизни и здоровью пациента направляется в Единый страховой пул для страховой выплаты.