В Казахстане начали страховать ответственность медработников

В Казахстане вводят страхование профессиональной ответственности медицинских работников, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
В АРРФР напомнили, 23 октября 2024 года вступили в силу нормы Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения» по введению страхования профессиональной ответственности медработников.
Медорганизации и физлица, занимающиеся частной медицинской практикой, теперь обязаны застраховать профессиональную ответственность медработников и заключить договор страхования с Единым страховым пулом через электронную информационную систему Medpul.kz. Единый страховой пул был создан 2 октября 2024 года. В состав пула вошли 14 страховых компаний. Управлять работой пула будет ТОО «MOI (МОЙ) страховой брокер».
В агентстве напомнили, страховку будут выплачивать пациенту, пострадавшему от непреднамеренных профессиональных ошибок медиков. Решение о наличии или отсутствии факта причинения вреда жизни и здоровью будет принимать независимая экспертная комиссия. В случае несогласия пациента с заключением НЭК он вправе обратиться в Комитет медицинского и фармацевтического контроля или в суд. Решение НЭК о факте причинения вреда жизни и здоровью пациента направляется в Единый страховой пул для страховой выплаты.
Законом установлены минимальные суммы страховых выплат, которые составляют в случае установления пациенту инвалидности третьей, второй и первой группы — 500, 600, 800 МРП, соответственно, ребенок с инвалидностью — 500 МРП, за вред, повлекший смерть — 3 000 МРП, за вред, причиненный жизни и здоровью пациента без установления инвалидности — не более 300 МРП. Законом также установлена сумма возмещения расходов на оплату услуг адвокатов застрахованным медработникам — не более 5% от суммы страховой премии.