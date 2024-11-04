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Крестный ход прошел в Нижнем Новгороде в День народного единства

В шествии участвовало более 2 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

Крестный ход прошел в центре Нижнего Новгорода в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства. В шествии участвовало более двух тысяч человек, сообщает корреспондент «КП — Нижний Новгород» с места событий.

Крестный ход прошел от кремлевского Михаило-Архангельского собора до храма Рождества Иоанна Предтечи на Ивановском съезде. Праздничное шествие возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Также присутствовали губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, председатель ЗСНО Евгений Люлин.

Присутствующие возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому, а певец Олег Газманов спел песню «Вперёд, Россия». Также 500 нижегородцев развернули на Ивановском съезде 100-метровый флаг.

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