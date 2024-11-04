До 14 м/с и снег: какая погода ждет челябинцев после праздничных выходных

А вот на трассе М-5 вовсю зима. Водители фур в пик снегопада заблокировали движение на трассе М-5 в Челябинской области. В Упрдор «Южный Урал» рассказали, что в настоящий момент времени причина пробок — не состояние дорожного покрытия, а массово выехавшие на встречку большегрузы, заблокировавшие километровые участки трасс, плюс спящие на трассе водители; техническая неисправность транспортных средств; заблокированные подъемы из-за попыток «штурмовать» их на летней резине без цепей, не рассчитав ни мощность двигателя, ни состояние тормозов.