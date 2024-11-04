До 14 м/с и снег: какая погода ждет челябинцев после праздничных выходных

В Челябинске и области сохранится ветреная погода. По прогнозу синоптиков челябинского Гидрометцентра, во вторник, 5 ноября, на Южном Урале ожидается облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на юго-западе до умеренных, на отдельных участках дорог гололедица.
Сегодня ночью −2.-7 градусов, при прояснении до −10. Днем −3.+2. Ветер западный, юго-западный с переходом на юго-восточный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
В областном центре будет облачно с прояснением, небольшой снег, мокрый снег. Ночью −4.-6, днем −1.+1. Ветер западный, юго-западный с переходом на юго-восточный 5−10 метров в секунду.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
Из-за теплой погоды в челябинском зоопарке никак не могут уложить спать бурых медведей. Косолапые ходят-бродят и пытаются понять, когда там уже начнется зима. Работники зоопарка решили устроить им «ассоциации на сон».
А вот на трассе М-5 вовсю зима. Водители фур в пик снегопада заблокировали движение на трассе М-5 в Челябинской области. В Упрдор «Южный Урал» рассказали, что в настоящий момент времени причина пробок — не состояние дорожного покрытия, а массово выехавшие на встречку большегрузы, заблокировавшие километровые участки трасс, плюс спящие на трассе водители; техническая неисправность транспортных средств; заблокированные подъемы из-за попыток «штурмовать» их на летней резине без цепей, не рассчитав ни мощность двигателя, ни состояние тормозов.